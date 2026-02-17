Incendio consume vulcanizadora Don Nacho en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un incendio de grandes proporciones consumió una vulcanizadora y generó momentos de tensión durante la medianoche en el Fraccionamiento Monclova, luego de que el fuego se propagara desde un predio abandonado repleto de basura y neumáticos, obligando a vecinos a salir de sus viviendas por precaución.

El siniestro fue reportado en el cruce de la avenida Primero de Enero y la calle Bosque Treviño, donde las llamas comenzaron en un terreno descuidado con acumulación de desechos y llantas. El material inflamable favoreció que el fuego avanzara con rapidez y alcanzara el negocio de reparación de neumáticos conocido en la zona como "Don Nacho", denominado ´Limón´.

En cuestión de minutos, el establecimiento quedó prácticamente destruido. Testigos señalaron que se escucharon múltiples estallidos provenientes de los neumáticos almacenados, lo que incrementó la alarma entre habitantes de al menos dos cuadras a la redonda.

Vecinos retiraron vehículos y tanques de gas de sus domicilios mientras realizaban reportes de emergencia, ante el temor de que el fuego brincara a casas contiguas.

Elementos de Bomberos y cuerpos de rescate acudieron de inmediato, apoyados por Seguridad Pública, que procedió a cerrar la circulación y acordonar el área para facilitar las maniobras. Tras un combate prolongado, el incendio fue controlado y se evitó su propagación a viviendas cercanas.

De forma preliminar, residentes comentaron que en días recientes se había visto a una persona en situación de calle encendiendo basura en el sector, aunque serán las autoridades quienes determinen el origen oficial del siniestro. No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, las pérdidas materiales fueron totales en el negocio afectado.