Colisión en Monclova: camión SESA y automóvil chocan en el puente

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución de un operador de una unidad de transporte de personal de la línea SESA provocó un accidente vial que paralizó parcialmente la circulación sobre el puente elevado del bulevar Harold R. Pape, a la altura de la avenida Industrial, durante la tarde de este jueves.

Los hechos se registraron alrededor de las 19:00 horas, cuando un camión de la línea SESA, un International color blanco marcado con el número económico 1089 y conducido por Kevin Sierra, circulaba de norte a sur sobre la principal arteria de la ciudad.

De acuerdo con el peritaje preliminar, al descender del puente elevado el operador realizó una maniobra sin la debida precaución, invadiendo el carril por donde transitaba un automóvil Dodge Attitude color blanco, conducido por Sarahi Mijares. El cerrón terminó en un fuerte contacto entre ambas unidades, llevando la peor parte el vehículo compacto, que sufrió severos daños materiales en el costado lateral derecho.

Tras el impacto, tanto el camión de pasajeros como el automóvil quedaron atravesados sobre parte de la estructura del puente, obstruyendo la circulación y generando largas filas de vehículos en uno de los puntos con mayor flujo vial de Monclova.

La situación obligó a la intervención de elementos de Tránsito Municipal, quienes cerraron parcialmente la circulación mientras oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaban las investigaciones correspondientes para establecer las responsabilidades del percance. Decenas de automovilistas tuvieron que reducir la velocidad y salir hasta de reversa del puente mientras las autoridades trabajaban en la zona para restablecer el tránsito.

Posteriormente, las unidades involucradas fueron retiradas algunos metros más adelante sobre el bulevar Harold R. Pape, permitiendo la reapertura de la vialidad y el desfogue gradual del congestionamiento vehicular.

Al lugar también acudió personal de la empresa transportista, así como el ajustador de seguros de la unidad involucrada, quienes iniciaron las gestiones correspondientes para responder por los daños ocasionados. Finalmente, ambas partes fueron trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y evitar que el caso fuera turnado a otras instancias.