cae dueño de anexo por muerte de interno

MONCLOVA, COAH.- Luego de concluir una audiencia judicial y al quedar sin la protección de recursos legales vigentes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Valentín “N”, propietario del centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado por comisión por omisión.

La detención se llevó a cabo la tarde de este jueves en el exterior de los juzgados de Frontera, donde agentes investigadores esperaban el momento oportuno para ejecutar el mandato judicial emitido por una Juez de Control del Distrito Judicial de Monclova dentro de la causa penal 437/2026.

De acuerdo con la información proporcionada por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, la orden de aprehensión deriva de las investigaciones relacionadas con la muerte de Manuel Lira, un interno del centro de rehabilitación, ocurrida durante la madrugada del pasado 5 de mayo.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía permitieron establecer elementos suficientes para solicitar el mandamiento judicial en contra de Valentín “N”, quien es señalado como probable autor material por comisión por omisión dentro del proceso penal que también involucra a otros imputados.

Fuentes cercanas al caso señalaron que el propietario del anexo había logrado mantenerse en libertad gracias a diversos amparos promovidos durante el desarrollo de la investigación. Sin embargo, al no contar ya con una suspensión vigente que impidiera su captura, las autoridades procedieron a ejecutar la orden de aprehensión inmediatamente después de su salida de la audiencia.

Tras ser asegurado por los agentes ministeriales, Valentín “N” fue trasladado inicialmente a las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal para los trámites correspondientes y la certificación médica de rigor.

Posteriormente fue internado en el penal provisional habilitado en las instalaciones del C4, en Ciudad Frontera, donde permanecerá a disposición de la autoridad judicial mientras se desarrolla su audiencia inicial y se define su situación jurídica.

El caso ha generado gran interés en la Región Centro debido a las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de Manuel Lira dentro del centro de rehabilitación, situación que desde un inicio provocó la intervención de la Fiscalía General del Estado y la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades penales.