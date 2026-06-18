Liberan a Valentín Bustos tras acreditar amparo

FRONTERA, COAH.- La detención de Valentín Bustos, responsable del centro de rehabilitación Fe, Esperanza y Amor, duró apenas unas horas luego de que recuperara su libertad la tarde de este jueves al acreditarse la existencia de una suspensión federal que dejó sin efecto la orden de aprehensión que había sido ejecutada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

La captura se llevó a cabo al exterior de los juzgados de Monclova, una vez que concluyó una audiencia judicial. Elementos investigadores cumplimentaron el mandato judicial derivado de la causa penal 437/2026, relacionada con la muerte de Manuel Neftalí Lira, un interno que perdió la vida durante la madrugada del 5 de mayo tras presuntas agresiones ocurridas dentro del centro de rehabilitación.

Luego de su aseguramiento, Valentín fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes y posteriormente llevado al penal provisional habilitado en el C4 de Ciudad Frontera, donde permanecería a disposición de la autoridad judicial.

Sin embargo, cuando el proceso parecía seguir su curso, la defensa legal del imputado presentó documentación con la que acreditó la vigencia de un amparo federal, recurso jurídico que impedía la ejecución de la orden de aprehensión en su contra.

Tras la revisión de la situación legal, las autoridades procedieron a dejarlo en libertad, por lo que abandonó la custodia oficial apenas unas horas después de haber sido detenido.

El caso continúa siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía, ya que dentro de la misma causa penal también figuran como imputados Mario Alberto "N" y Francisco "N", quienes permanecen bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras avanzan las etapas del proceso judicial.

La muerte de Manuel Neftalí Lira generó una fuerte atención pública debido a las circunstancias en las que ocurrió al interior del centro de rehabilitación, por lo que el desarrollo del caso ha sido seguido de cerca por familiares de la víctima y por diversos sectores de la sociedad.

Aunque Valentín recuperó su libertad gracias al recurso legal presentado por sus abogados, el procedimiento penal no ha concluido y serán las autoridades judiciales quienes determinen el rumbo de las investigaciones y las posibles responsabilidades de los involucrados.