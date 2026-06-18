Se enreda en cables y azota de moto; cae en 'trampa' de telefonía en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un recorrido normal por calles de la colonia El Campanario terminó en un aparatoso accidente para un motociclista, quien resultó lesionado al quedar atrapado en cables de telefonía que colgaban peligrosamente sobre la vía pública.

Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Ramos Flores, cerca del acceso principal al sector, donde el conductor de la motocicleta circulaba sin imaginar que unos cables suspendidos a baja altura se convertirían en una peligrosa trampa.

De acuerdo con los primeros reportes, el motociclista no alcanzó a percatarse de la presencia de los cables y terminó enredándose con ellos. La fuerza del impacto provocó que perdiera el control de la unidad y saliera proyectado violentamente contra el pavimento.

Testigos que presenciaron el accidente corrieron de inmediato para auxiliar al lesionado, quien permanecía adolorido tras la caída. Al mismo tiempo solicitaron la presencia de las autoridades y de los cuerpos de rescate para brindarle atención médica.

La movilización de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos municipales no se hizo esperar; sin embargo, al arribar al lugar fueron informados de que el joven ya había sido trasladado por familiares y personas de apoyo a un hospital a bordo de un vehículo particular, debido a las lesiones que presentaba.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para documentar el percance. Vecinos del sector señalaron que los cables tenían varios días colgando y representaban un riesgo para automovilistas, motociclistas y peatones que transitan diariamente por esa zona, por lo que pidieron que sean retirados o reparados antes de que ocurra una tragedia de mayores consecuencias.