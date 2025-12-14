Mujer atropellada en Castaños: Marcela Malagón sufre graves lesiones

CASTAÑOS, COAH.— Una mujer fue brutalmente atropellada sobre la calle Hidalgo, en plena Zona Centro del municipio, provocando pánico entre vecinos y transeúntes.

El accidente ocurrió cuando la víctima, identificada como Marcela Malagón, vecina de la colonia Independencia, intentaba cruzar la vialidad y fue impactada por un Honda de color blanco, que la proyectó varios metros sobre el pavimento.

Testigos alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. El cafre escapó.

Paramédicos de Castaños arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a Marcela, quien presentaba lesiones visibles y dolor intenso. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a la Clínica 8, donde su estado de salud quedó bajo observación para descartar daños internos graves.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. La circulación vehicular permaneció interrumpida varios minutos mientras se atendía a la víctima.

Las autoridades reiteraron la importancia de extremar precauciones al transitar, sobre todo durante la noche, cuando la visibilidad disminuye y un descuido puede tener consecuencias fatales.