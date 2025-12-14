Incendio de neumático en Monclova provoca pánico en operador

MONCLOVA, COAH.- Momentos de auténtico pánico vivió un operador de tráiler la tarde de este sábado, luego que uno de los neumáticos de la pesada unidad que conducía se incendió y posteriormente estalló cuando circulaba por la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 30.

De acuerdo con los primeros reportes, el trailero detectó que una de las llantas comenzaba a arder, lo que encendió las alarmas. Segundos después, el neumático explotó de manera violenta, obligándolo a detenerse de inmediato para evitar que el incidente derivara en una tragedia mayor.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor resultó ileso, presentando únicamente un fuerte susto. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, quienes aseguraron la zona y coordinaron la atención de la emergencia.

Asimismo, se solicitó el apoyo de una unidad de la Cruz Roja. Paramédicos valoraron al operador en el sitio y confirmaron que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Finalmente, oficiales de la Guardia Nacional realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, mientras que la circulación vehicular se vio afectada de manera momentánea durante las maniobras de auxilio y control del incidente.