Choque múltiple en Estancias deja vehículo abandonado en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La mañana de ayer se registró un accidente vial en el bado de Estancias, luego de que el conductor de un vehículo perdiera el control del volante, provocara un choque múltiple y posteriormente huyera del lugar antes del arribo de las autoridades.

De acuerdo con el reporte preliminar, el percance involucró a un automóvil Nissan Sentra, modelo 1994, color verde, con placas de la UCD, el cual impactó contra una barda, causando únicamente daños materiales.

Tras el choque, el probable responsable optó por darse a la fuga, dejando abandonada la unidad y evitando asumir su responsabilidad. Al sitio acudieron elementos de seguridad, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para ubicar al conductor involucrado y deslindar responsabilidades, mientras que el auto fue remolcado a un corralón en espera de que su propietario acuda a reclamarlo.