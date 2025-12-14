Roberto, motociclista lesionado en Monclova tras perder control de su unidad

MONCLOVA, COAH. — La velocidad y la falta de precaución se combinaron para provocar un aparatoso accidente la noche de ayer, cuando un motociclista terminó lesionado tras perder el control de su unidad sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia San Francisco, lo que movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades municipales.

El incidente se registró cerca de las 22:00 horas, cuando el conductor de la motocicleta circulaba a exceso de velocidad, sin tomar en cuenta las condiciones de la vialidad ni el riesgo que implica conducir de noche. Al aproximarse al cruce con la calle Zacatecas, el motociclista perdió el control del vehículo de dos ruedas.

La unidad derrapó de manera violenta, provocando que su conductor saliera proyectado varios metros y terminara tendido sobre el pavimento, generando alarma entre automovilistas y peatones que presenciaron la escena.

El lesionado fue identificado como Roberto, quien se dirigía hacia el poniente de la ciudad al momento del accidente. Testigos dieron aviso inmediato a los números de emergencia, solicitando auxilio al observar al joven con múltiples golpes.

Paramédicos del GRUM arribaron minutos después y le brindaron atención prehospitalaria, confirmando que presentaba diversas contusiones, aunque ninguna de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos, acordonaron el área para prevenir otro percance y realizaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.

Las autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas a respetar los límites de velocidad, portar el equipo de seguridad adecuado y conducir con responsabilidad, ya que un descuido puede terminar, como en este caso, con el cuerpo contra el asfalto.