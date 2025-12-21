Iram Segovia y pasajeros viven momentos de pánico en microbús de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Momentos de tensión y miedo se vivieron la tarde de ayer a bordo de un microbús de la ruta Directo del sector oriente, luego que la unidad se descontroló al circular sobre el Puente Calicanto, presuntamente a causa de una falla mecánica, terminando su trayectoria sobre el camellón central.

De acuerdo con la versión del conductor, identificado como Iram Segovia, el volante dejó de responder de manera repentina cuando avanzaba por el puente, situación que le impidió maniobrar para mantener el control del microbús.

La unidad avanzó varios metros sin control, provocando gritos y escenas de pánico entre los pasajeros, quienes temieron por su integridad.

Testigos y automovilistas que presenciaron el incidente solicitaron apoyo inmediato al sistema de emergencias, lo que generó la movilización de elementos de Seguridad Pública y del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron para asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente.

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el saldo fue únicamente de daños materiales y el fuerte susto vivido por los usuarios del transporte público y el propio operador.