Fiscalía de Coahuila investiga atropellamiento mortal en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General de Justicia del Estado desplegó un intenso operativo para ubicar al conductor que la noche del viernes arrolló y dio muerte a un hombre sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 49, casi frente a la estación Hermanas, y que tras el impacto huyó del lugar sin prestarle auxilio.

De manera coordinada, corporaciones de las regiones Centro y Carbonífera mantienen labores de investigación y búsqueda del presunto responsable, de quien hasta el momento no se tienen datos concretos de identificación. Las indagatorias se concentran en localizar una camioneta que presuntamente presenta daños visibles por impacto y que estaría relacionada con este hecho fatal.

De acuerdo con las primeras diligencias, el vehículo implicado circulaba de Monclova con dirección a Sabinas cuando embistió violentamente a la víctima, identificada como Ángel Osiel. La magnitud del golpe provocó que el cuerpo saliera proyectado más de diez metros, terminando entre la maleza y dentro del cordón cuneta que divide ambos sentidos de la carretera.

La necropsia de ley determinó que el hombre perdió la vida a consecuencia de un shock hipovolémico, derivado de una hemorragia interna masiva causada por las severas lesiones sufridas durante el atropellamiento. A ello se sumaron las condiciones del lugar, donde la falta de iluminación y la abundante hierba dificultaron la localización inmediata del cuerpo.

Familiares que viajaban con él rumbo a Piedras Negras señalaron que no lograron apreciar las características del vehículo responsable, ya que en medio de la confusión y el pánico su prioridad fue buscar a su primo, quien yacía gravemente herido a un costado de la carretera. La oscuridad y la desesperación complicaron aún más la escena.

Paramédicos de Protección Civil del municipio de Escobedo acudieron tras el reporte de emergencia, pero al arribar confirmaron que las lesiones eran incompatibles con la vida y que el fallecimiento fue prácticamente instantáneo.

La Fiscalía reiteró que las investigaciones continúan y exhortó a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a dar con el paradero del conductor homicida, quien tras provocar la muerte del peatón escapó a gran velocidad, dejando atrás una tragedia sobre el asfalto.