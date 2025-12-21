Accidente en colonia Pípila: Baldomero Cambero choca camioneta contra auto estacionado

MONCLOVA, COAH.- Un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada en calles de la colonia Pípila, luego de perder el control de su camioneta y estrellarse contra un vehículo que se encontraba debidamente estacionado.

El percance se registró poco antes de las 01:00 horas cuando vecinos de la calle Sánchez Cárdenas fueron despertados por un fuerte estruendo.

Al salir de sus domicilios, se encontraron con una camioneta impactada contra un automóvil, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades.

Al lugar arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente y procedieron a la detención del presunto responsable, al confirmar que conducía en estado de ebriedad y de manera imprudente.

El conductor fue identificado como Baldomero Cambero Zamora, quien manejaba una camioneta Ford color rojo. De acuerdo con las investigaciones, circulaba con dirección al poniente cuando, antes de llegar al cruce con la calle Naranjo, perdió el control del volante debido a la velocidad inmoderada, cargándose hacia el costado derecho.

La camioneta terminó impactándose contra un Ford Fusion color negro, propiedad de Irving Alonso Flores García, unidad que se encontraba correctamente estacionada y cuyo propietario no se hallaba en el sitio al momento del accidente.

Las autoridades informaron que los daños materiales fueron considerables y que, además, el conductor responsable mostró resistencia inicial para hacerse cargo de los perjuicios ocasionados, lo que obligó a la intervención de los oficiales para mediar y proceder conforme a la ley.

Finalmente, el presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, mientras que las unidades involucradas fueron retiradas del lugar para liberar la vialidad.