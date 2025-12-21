Brenda García y Mario Jiménez resultan gravemente heridos en choque en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Dos jóvenes resultaron gravemente lesionados la noche del viernes tras un violento choque en la avenida Revolución Mexicana, a la altura del cruce con la calle Adolfo López Mateos, donde el conductor de una camioneta los impactó y arrastró por más de 30 metros.

El impacto proyectó a los ocupantes de la motocicleta, quienes quedaron tendidos sobre el asfalto, movilizando de inmediato a cuerpos de emergencia. La joven Brenda Isabel García Medina, de 27 años, sufrió probable fractura en pierna y brazo derechos, además de múltiples contusiones, mientras que su acompañante, Mario Felipe Jiménez Pizaña, de 22 años, presentó golpes internos que lo mantienen en estado delicado bajo observación médica.

El peritaje de Control de Accidentes indicó que la pareja circulaba de sur a norte en una motocicleta Italika color negro cuando la camioneta Dodge RAM blanca, conducida por Oscar Emiliano Elizondo Hernández, realizó una vuelta a la izquierda sin precaución, quitándoles el paso. El conductor de la camioneta fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

Paramédicos atendieron a los lesionados y los trasladaron a un hospital cercano, mientras que las autoridades acordonaron la zona para realizar el levantamiento del peritaje y asegurar la escena.