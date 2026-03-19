Dos jóvenes lesionados tras accidente de moto en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Dos jóvenes que viajaban en una moto resultaron lesionados luego de ser arrollados por un automovilista que, tras provocar el accidente, escapó del lugar, desatando una movilización en la colonia Barrera durante la tarde de este jueves.

El percance se registró sobre la avenida Adolfo López Mateos, a la altura del cruce con la calle Gustavo Díaz Ordaz, donde los afectados quedaron tendidos sobre el pavimento tras el fuerte impacto.

Los lesionados fueron identificados como Héctor Antonio Gutiérrez Minor, de 24 años, quien conducía la motocicleta, y su acompañante William, de 18 años. Ambos viajaban en una unidad Vento color negro con rojo y se dirigían a su jornada laboral.

Según su versión, al aproximarse a un bordo redujeron la velocidad, momento en el que un automóvil Suzuki color gris se les emparejó de forma repentina y les cerró el paso.

Sin posibilidad de reacción, el vehículo los impactó por la parte trasera, provocando que perdieran el control y cayeran violentamente, resultando con diversas lesiones.

Tras el choque, el responsable emprendió la huida a toda velocidad, dejando a los jóvenes a su suerte. Un buen samaritano que presenció los hechos decidió seguir al automovilista con la intención de ubicarlo; sin embargo, pese al esfuerzo, lo perdió entre las calles de la colonia Miravalle.

Elementos de Seguridad Pública y Tránsito implementaron un operativo de búsqueda en la zona tras recibir el reporte, pero el conductor logró evadir a las autoridades y desaparecer sin dejar rastro por las calles de la colonia Miravalle.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindar atención a los lesionados. Tras la valoración, se determinó que Héctor Antonio requería traslado a un hospital debido a la naturaleza de sus heridas, mientras que William permaneció en el lugar con golpes que no ameritaron hospitalización.

Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para tratar de ubicar al responsable de este hecho que, además de provocar el accidente, decidió huir.