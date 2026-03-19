Ciclista de 70 años se lesiona tras ser embestido en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de la tercera edad terminó con un hombro dislocado luego de ser embestido por un vehículo al que se atravesó mientras circulaba en su bicicleta por calles de la colonia Los Pinos, la tarde de este jueves.

El accidente se registró sobre el bulevar Benito Juárez, en el cruce con la calle Zacatecas, donde Ricardo Díaz, de 70 años, se desplazaba a bordo de una bicicleta tipo montaña.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor no extremó precauciones al intentar cruzar la vialidad, lo que provocó que se atravesara al paso de una camioneta Chirey Tiggo color blanco, conducida por Wendy Ayala, de 25 años.

Ante la repentina maniobra, la conductora no logró frenar a tiempo, impactando al ciclista, quien salió proyectado y cayó de forma aparatosa contra el pavimento.

El golpe le provocó una dislocación en el hombro, además de diversas contusiones, por lo que testigos del accidente acudieron de inmediato en su auxilio.

El lesionado fue resguardado en el estacionamiento de un negocio de estéreos ubicado en la contra esquina de la Secundaria Federal número 1, Juan Gil González, mientras se solicitaba la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindarle los primeros auxilios y, tras estabilizarlo, lo trasladaron a la Clínica 7 del IMSS para su valoración médica.

Al lugar también acudió el hermano del lesionado, quien lo acompañó durante su traslado al hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades en este percance que dejó al ciclista lesionado.