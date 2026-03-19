Lo chocan por no hacer alto en pleno Centro

MONCLOVA, COAH.— La imprudencia al volante provocó un aparatoso accidente la mañana de este jueves en plena Zona Centro, luego que un conductor ignoró un señalamiento de alto y desató un fuerte encontronazo en una transitada intersección.

El percance se registró alrededor de las 08:00 horas en el cruce de las calles Jesús Silva e Ildefonso Fuentes, donde se movilizaron elementos del Departamento de Control de Accidentes tras el reporte de un choque con daños considerables.

El accidente ocurrió en la intersección de Jesús Silva e Ildefonso Fuentes, donde dos vehículos colisionaron.

De acuerdo con los primeros informes, Carlos Martínez conducía un Chevrolet Aveo color guindo sobre la calle Jesús Silva con dirección al poniente. Sin embargo, al llegar a la intersección, no respetó el alto obligatorio y continuó su marcha.

Fue en ese momento cuando fue impactado por otro Chevrolet Aveo color gris que circulaba con vía libre, en el que viajaba una mujer acompañada de sus dos hijos menores.

Carlos Martínez, conductor del Aveo guindo, no respetó el alto y provocó el choque.

El impacto fue seco y contundente, provocando que el vehículo responsable girara de forma inesperada y terminara proyectado contra la banqueta de un negocio, generando alarma entre peatones y comerciantes del sector.

A pesar de lo aparatoso del accidente y los daños visibles en ambas unidades, no se reportaron personas lesionadas, situación que fue considerada como un hecho afortunado.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para acordonar el área, recabar información y realizar el peritaje correspondiente, entrevistándose con los conductores involucrados y testigos.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas tras el fuerte impacto.

Tras las diligencias, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor que omitió el señalamiento de alto, por lo que ambas partes buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.