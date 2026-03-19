Conductora de SIMAS provoca accidente vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.— La falta de precaución al volante de una conductora de una unidad del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) provocó un accidente vial la tarde de este jueves en la colonia Obrera Sur Segundo Sector, dejando como saldo cuantiosos daños materiales en tres vehículos.

El percance se registró sobre la calle Adolfo Fisher, en el cruce con la calle 11, donde Janeth García conducía una camioneta Chevrolet Silverado color blanco con engomado de SIMAS.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora perdió el control de la unidad al no extremar precauciones, impactándose contra un Chevrolet Optra color gris, propiedad de Alejandro Reséndiz, el cual se encontraba debidamente estacionado frente a su domicilio.

La fuerza del golpe provocó que el Optra saliera proyectado y terminara impactando a una segunda unidad, una Mazda Tribute color café, propiedad de Javier del Valle, que también estaba estacionada en el lugar.

El estruendo alertó a vecinos del sector, quienes salieron de sus viviendas para encontrarse con la escena de los vehículos dañados, solicitando de inmediato la presencia de las autoridades.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, determinando como responsable a la conductora de la camioneta oficial.

Minutos después, personal de SIMAS acudió al lugar para brindar apoyo a su trabajadora, mientras que los afectados dialogaban con las autoridades para iniciar el proceso de reparación de daños.

Los involucrados fueron trasladados a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo mediante sus aseguradoras y evitar que el caso fuera turnado ante el Ministerio Público.