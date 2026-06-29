Motociclista Luis N resulta lesionado en choque en Monclova

FRONTERA COAH.-Un motociclista resultó lesionado la tarde del lunes luego de ser embestido por un automóvil en el cruce de las calles Veracruz y Morelos, en la colonia Occidental del municipio de Monclova.

De acuerdo con el reporte, el lesionado fue identificado como Luis N, quien circulaba sobre la calle Veracruz a bordo de su motocicleta cuando, al llegar a la intersección con la calle Morelos, fue impactado por un automóvil Nissan Sentra de color negro.

A consecuencia del choque, el motociclista cayó sobre la carpeta asfáltica y sufrió lesiones que hicieron necesaria la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el sitio.

Elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y establecer la mecánica del percance, así como el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades no reportaron, hasta el momento, mayores detalles sobre el estado de salud del motociclista ni sobre la situación legal del conductor involucrado.