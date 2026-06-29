Vuelven a ´pegarle´ a Correos de México

MONCLOVA, COAH.- Las instalaciones de Correos de México volvieron a convertirse en blanco de la delincuencia, luego que presuntos ladrones irrumpieron por la parte posterior del inmueble y causaron daños en una bodega donde se resguardan las motocicletas utilizadas para el reparto de correspondencia. El hecho fue descubierto alrededor de las 07:30 horas de este lunes, cuando el personal llegó a las oficinas ubicadas en el cruce de las calles De la Fuente y Matamoros, en la Zona Centro, para iniciar la jornada laboral y encontró violentado uno de los candados del área de resguardo.

Ante la posibilidad de un robo, los empleados solicitaron el apoyo de las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias, movilizándose de inmediato elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos. La encargada del inmueble informó a los oficiales que, durante una revisión preliminar, no se detectó el faltante de motocicletas ni de otros objetos; sin embargo, señaló que sería durante el transcurso del día cuando se realizaría una inspección más detallada para determinar si los delincuentes lograron apoderarse de algún bien.

Durante la inspección, los uniformados recorrieron la parte posterior del edificio, la cual colinda con un terreno baldío, donde localizaron varias latas de cerveza vacías, indicios que presuntamente fueron abandonados por quienes ingresaron ilegalmente al inmueble. Las autoridades recordaron que no es la primera ocasión en que las oficinas de Correos de México son blanco de la delincuencia, situación que mantiene preocupados a los trabajadores debido a los constantes daños ocasionados al inmueble.

Finalmente, los policías recomendaron a la representante de la dependencia acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente, en caso de confirmarse el robo de algún objeto durante la revisión completa de las instalaciones.

Correos de México ha sido blanco de la delincuencia en varias ocasiones.