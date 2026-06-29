Atacan a varillazos a empleado de la Coca Cola

MONCLOVA, COAH.- Una discusión iniciada a través de WhatsApp terminó en un violento ataque contra un trabajador de la empresa Coca-Cola, quien fue golpeado con una varilla por dos de sus propios compañeros de trabajo, resultando con lesiones en la cabeza y el brazo izquierdo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:00 horas del domingo, en el exterior de las instalaciones de la empresa ubicada sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde Miguel Ángel Zúñiga Zamora, de 35 años, acudió tras acordar reunirse con los dos sujetos con quienes previamente había sostenido un intercambio de palabras mediante la aplicación de mensajería.

De acuerdo con la versión del afectado, al encontrarse con sus compañeros la discusión escaló rápidamente y uno de ellos sacó una varilla metálica con la que comenzaron a golpearlo, causándole una herida en la cabeza y otra más en el brazo izquierdo.

Tras la agresión, uno de sus amigos lo auxilió y lo trasladó hasta su domicilio, ubicado sobre la calle Melquiades Ballesteros, en el Fraccionamiento Monclova, donde su esposa solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades y de los cuerpos de rescate a través del Sistema Estatal de Emergencias.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio para entrevistarse con el lesionado e iniciar las primeras investigaciones sobre la agresión.

Sin embargo, debido a que no había ambulancias disponibles en ese momento, el padre de Miguel Ángel decidió trasladarlo por sus propios medios al Hospital de la Cruz Roja Mexicana para que recibiera atención médica.

Las autoridades orientaron al afectado para que formalice la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para identificar plenamente a los responsables y esclarecer los hechos.