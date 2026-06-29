Castaños: Elías N es detenido por simular hallazgo de un recién nacido

MONCLOVA, COAH.- El caso del recién nacido localizado en la colonia Independencia Sur, en Castaños, dio un nuevo giro la tarde de este lunes, luego de que Elías N, paramédico de Protección Civil de ese municipio, fuera ingresado a las celdas del C4 para quedar a disposición de la autoridad judicial.

El socorrista fue trasladado alrededor de las 19:30 horas por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron el procedimiento derivado de la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con las autoridades, Elías N enfrentará una audiencia inicial este martes en el Centro de Justicia Penal de Frontera, donde el Ministerio Público formulará imputación por el presunto delito de rendir declaraciones falsas en la denuncia de un delito, además de presentar los primeros datos de prueba recabados durante las investigaciones.

La detención se produjo después de que la Fiscalía estableciera que el supuesto hallazgo del recién nacido no ocurrió como fue reportado inicialmente al sistema de emergencias, sino que habría formado parte de una simulación.

Las investigaciones ministeriales señalan que el propio paramédico, quien en un principio fue presentado como la persona que encontró al bebé abandonado, es en realidad el padre del menor, situación que modificó por completo el rumbo de la indagatoria.

Las autoridades no descartan que conforme avance la integración de la carpeta de investigación puedan fincarse responsabilidades por otros delitos relacionados con este caso.

Respecto a la madre del recién nacido, la Fiscalía informó que continúa en libertad; sin embargo, permanece bajo investigación y su situación jurídica aún no ha sido definida.

El caso continúa bajo integración por parte de la Fiscalía General del Estado, que busca esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar la responsabilidad legal de cada uno de los involucrados.