Motociclista Luis Alberto sufre accidente en Frontera

FRONTERA COAH.-Un motociclista terminó hospitalizado la noche de ayer luego de verse involucrado en un accidente vial registrado sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la calle Oriental, donde el conductor de un automóvil presuntamente le cerró el paso y escapó del lugar tras provocar el percance.

El lesionado fue identificado como Luis Alberto, de 45 años de edad, quien viajaba a bordo de una motocicleta Vento en color negro con verde con dirección hacia el poniente de la ciudad, cuando ocurrió el choque. De acuerdo con los primeros informes, el hombre regresaba a su domicilio después de concluir su jornada diaria.

Los hechos ocurrieron al llegar al cruce con la calle Oriental, donde presuntamente un Nissan Tsuru gris invadió de manera intempestiva su circulación, provocando que el motociclista se impactara violentamente y terminara proyectado contra la carpeta asfáltica.

Tras el golpe, el responsable aceleró para escapar, dejando abandonado al motociclista, quien permaneció tendido sobre el pavimento con visibles lesiones y fuertes dolores en uno de sus brazos, donde se sospechaba una posible fractura.

La situación fue observada por el hijo del afectado, quien labora en una gasolinera cercana y al percatarse del accidente corrió para auxiliar a su padre mientras solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos más tarde arribaron elementos de Control de Accidentes y paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para una valoración médica especializada.

La motocicleta terminó prácticamente destruida, por lo que fue retirada del sitio mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes. El afectado acudiría ante las autoridades para interponer la denuncia formal e intentar localizar al conductor responsable.