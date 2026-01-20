Joven motociclista lesionado en accidente vial en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven motociclista resultó lesionado la noche de ayer después de protagonizar un accidente vial ocurrido en el cruce del bulevar Harold R. Pape con el bulevar Francisco I. Madero, cuando no respetó la luz roja del semáforo e invadió el paso de un taxi que circulaba con preferencia.

El joven lesionado fue identificado como Miguel Ángel, de 19 años de edad, quien sufrió golpes tras el impacto, aunque afortunadamente ninguna de sus lesiones fue considerada grave. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron al motociclista en el lugar y lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.

De acuerdo con los informes oficiales, Miguel Ángel viajaba sobre el bulevar Pape con dirección al norte del municipio alrededor de las 23:00 horas. Según las autoridades, se desplazaba a exceso de velocidad y sin las debidas precauciones. Al llegar al cruce con el bulevar Madero, el joven no respetó la luz roja del semáforo y se metió en el paso de un vehículo de la línea de taxis CTM, un Nissan Tsuru color blanco, que circulaba con dirección al oriente.

El taxista, identificado como Daniel "N", intentó frenar al ver al motociclista, pero no logró detenerse a tiempo, resultando en el impacto que dejó al joven tirado sobre el pavimento. Debido al fuerte golpe, el motociclista fue proyectado hacia el suelo.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y realizaron las diligencias pertinentes. Se apoyaron en las cámaras de vigilancia del municipio, las cuales confirmaron que el motociclista no respetó la luz roja del semáforo, lo que determinó su responsabilidad en el accidente.

Afortunadamente, no se reportaron daños mayores adicionales, pero el incidente subraya la importancia de respetar las señales de tránsito para evitar situaciones peligrosas en la vía pública.