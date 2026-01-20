Hombre es atacado por perro Pitbull en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó lesionado la mañana de este martes después de ser atacado por un perro de raza Pitbull mientras caminaba por las calles de la colonia Hipódromo, lo que movilizó rápidamente a autoridades y paramédicos de Cruz Roja Mexicana y del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes llegaron al lugar para atender al herido.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 horas cuando el hombre, identificado como Sergio Robledo, caminaba por la calle Durango y Saltillo, cuando de pronto el can salió del domicilio de la señora Maryluz y se le lanzó encima, atacándolo en la pierna derecha y en el dedo índice de su mano derecha.

Sergio, quien es diabético, sufrió lesiones graves en la pierna y la mano, por lo que fue atendido en el lugar por paramédicos de Cruz Roja y GRUM, siendo los primeros quienes se encargaron de trasladarlo al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención especializada. Afortunadamente, su condición fue estabilizada, y su situación médica fue valorada en el nosocomio.

Tras el ataque, la dueña del perro, Maryluz, resguardó al animal y se negó inicialmente a salir de su domicilio. Sin embargo, su hijo fue quien finalmente salió a dar la cara ante las autoridades, indicando que se harían cargo de las curaciones y de la medicación necesaria para atender las lesiones de la víctima, además de asumir la responsabilidad del incidente.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar, donde tomaron conocimiento de los hechos y recabaron la información correspondiente. Se informó al afectado que la señora Maryluz se encargaría de los gastos médicos y cualquier otra responsabilidad relacionada con el ataque, sin que se presentaran novedades adicionales.

Las autoridades reiteraron la importancia de tener un control adecuado sobre los animales, especialmente los perros de razas potencialmente peligrosas, para evitar que ocurran situaciones similares que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.