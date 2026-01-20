Asaltan a taxista en Monclova: pide más vigilancia

MONCLOVA, COAH.- Un taxista fue víctima de la delincuencia luego de que un solitario asaltante volviera a hacer de las suyas, al despojarlo de sus pertenencias tras amenazarlo con una navaja hechiza, en hechos registrados la mañana de este martes en calles de la colonia El Roble.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el afectado fue identificado como Enrique Ramos, quien señaló que mientras circulaba por la avenida Las Torres abordó a un sujeto del sexo masculino que le pidió que lo trasladara al interior de la colonia El Roble.

Sin embargo, al ingresar a las calles del sector, el pasajero sacó de entre su ropa una navaja y lo amagó, exigiéndole el dinero y sus pertenencias. Durante el asalto, el delincuente logró apoderarse de un teléfono celular Samsung. El taxista intentó resistirse y forcejeó con el agresor, pero este logró darse a la fuga, corriendo entre las calles de la colonia.

El asaltante fue descrito como un hombre de complexión delgada, estatura alta, tez blanca y con tatuajes visibles en el rostro, características que ya fueron proporcionadas a las corporaciones de seguridad para su identificación.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda en el sector; sin embargo, el presunto responsable no fue localizado. Trascendió que el mismo sujeto habría cometido un asalto similar el pasado lunes, también en perjuicio de otro trabajador del volante, lo que ha generado preocupación entre los taxistas de la zona.

El afectado fue orientado para interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, mientras que los ruleteros solicitaron mayor vigilancia, especialmente en sectores donde con frecuencia se reportan este tipo de atracos.