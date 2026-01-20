Incendio en Frontera moviliza a bomberos y Protección Civil

FRONTERA, COAH.- Una columna de humo negro que emergía del patio de un domicilio en la colonia Praderas del Norte en Frontera movilizó a los cuerpos de emergencia la tarde de este martes. El incendio, originado por la quema de materiales reciclables y basura, puso en riesgo la seguridad de la vivienda ubicada sobre la calle De La Cruz y Francisco I. Madero.

Los primeros en llegar al lugar fueron elementos de la Policía Municipal, quienes realizaban rondines de vigilancia y prevención en la zona. Al percatarse de la enorme fumarola, los oficiales informaron de inmediato al Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil para que tomaran el control de la situación.

A su llegada, los bomberos encontraron plásticos, llantas viejas y otros materiales quemándose en el interior de la propiedad, lo que podría haber provocado una tragedia si no se actuaba con rapidez. Las unidades de Protección Civil junto con el camión de bomberos trabajaron en conjunto para sofocar las llamas. Después de varios minutos de trabajo, el fuego fue finalmente controlado, evitando que se propagara hacia otras partes de la vivienda o causara daños mayores.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y el incendio quedó sin mayores novedades, aunque las autoridades destacaron la importancia de no realizar este tipo de quemas al aire libre, ya que pueden representar un grave riesgo para la seguridad de la comunidad.