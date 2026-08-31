Motociclista resulta herido tras choque en Monclova

MONCLOVA, Coah.- Con lesiones de consideración en el brazo izquierdo y diversas escoriaciones terminó un motociclista luego de invadir aparentemente el carril de un automóvil Chrysler 200, cuyo impacto lo hizo caer sobre el pavimento en la avenida Montessori.

El accidente ocurrió cerca del mediodía de este lunes, a la altura de la colonia Miguel Hidalgo, donde Jesús Alberto Trejo circulaba en su motocicleta por la vialidad cuando presuntamente no se percató de la presencia del automóvil blanco, de reciente modelo, conducido por Jovana Macías.

Al realizar una maniobra que provocó la invasión de carril, el motociclista terminó en la trayectoria del Chrysler, cuyo impacto ocasionó que perdiera el control de la unidad ligera y derrapara sobre el pavimento.

La caída le provocó fuertes escoriaciones, principalmente en el brazo izquierdo, además de otras molestias físicas, por lo que testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 86 del Seguro Social, ubicada al oriente de Monclova, donde recibiría atención médica.

La conductora del Chrysler también requirió atención de los socorristas, ya que sufrió una fuerte crisis nerviosa tras verse involucrada en el accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes se hicieron cargo del percance, realizaron las diligencias correspondientes y elaboraron el peritaje para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades.