Trabajadora de Metelmex sufre accidente en Monclova y es atendida por paramédicos

MONCLOVA, COAH.- Un fuerte susto se llevó una trabajadora de Metelmex luego de que el automóvil en el que se dirigía a laborar fue impactado por otro vehículo cuyo conductor presuntamente ignoró un señalamiento de alto al intentar cruzar la avenida Acereros.

El accidente ocurrió durante la mañana de este lunes, en el cruce de la avenida Acereros con la calle Rubén Jaramillo, a la altura de la colonia Independencia y frente al estadio Kikapú Lucky Eagle.

Por la calle Rubén Jaramillo circulaba Jesús Coronado, de 71 años, a bordo de un Chevrolet Cavalier café. Al intentar cruzar la avenida para incorporarse hacia el sur, aparentemente no respetó el señalamiento de alto y terminó atravesándose al paso de un Nissan March azul.

El compacto era conducido por Daniela Rangel, de 23 años, quien se dirigía a su trabajo cuando ocurrió el encontronazo y no pudo evitar el impacto.

La colisión dejó daños considerables en ambas unidades y provocó que Daniela requiriera atención de paramédicos de Cruz Roja Mexicana. Por fortuna, la joven únicamente presentó algunos golpes leves, además del susto provocado por el aparatoso accidente.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron para realizar el peritaje correspondiente y establecer cómo ocurrió el percance. Debido a las condiciones en que quedaron los vehículos, fue necesario solicitar una grúa para trasladarlos a un corralón.

Posteriormente, los conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde intentarían alcanzar un acuerdo mediante sus compañías aseguradoras para cubrir los daños. En caso de no lograrlo, el accidente sería turnado ante el Ministerio Público para que se determinen responsabilidades.