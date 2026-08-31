Hombre provoca choque en Monclova al no respetar alto

MONCLOVA, Coah.- Por presuntamente ignorar un señalamiento gráfico de alto, el conductor de una Jeep Renegade provocó un aparatoso accidente vial al atravesarse al paso de una camioneta que circulaba con derecho de vía en calles de la zona centro.

El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas de este lunes, en el cruce de las calles Ildefonso Fuentes y Ermita, donde oficiales de la Policía Municipal asignados a la vigilancia del primer cuadro acudieron para tomar conocimiento y abanderar el sitio.

De acuerdo con la información recabada, Saúl Camacho, de 66 años y vecino de la colonia Guerrero, circulaba por la calle Ermita con dirección al sur a bordo de una Jeep Renegade. Al llegar al cruce con Ildefonso Fuentes, aparentemente continuó su marcha sin respetar el señalamiento de alto y terminó invadiendo la trayectoria de una Volkswagen Saveiro gris, conducida por Yasmin Lugo, de 44 años, quien avanzaba por su vía libre.

El impacto provocó que la Jeep girara sobre su propio eje y terminara varada frente a un negocio, en sentido contrario a la circulación y obstruyendo parte de la calle Ildefonso Fuentes. Ante el riesgo de que ocurriera otro accidente, los agentes preventivos mantuvieron abanderada la zona mientras esperaban el arribo de oficiales del Departamento de Control de Accidentes.

Los peritos realizaron las diligencias correspondientes y posteriormente ordenaron a los conductores retirar las unidades de la vialidad para liberar el paso y evitar otro percance. Finalmente, ambos involucrados fueron trasladados a la comandancia municipal, donde buscarían alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados por la colisión.