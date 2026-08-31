Irrumpen en casa y acuchillan a dos.

MONCLOVA, COAH.- Varios sujetos irrumpieron durante la noche en un domicilio de la colonia Barrera y atacaron a dos hombres, uno de los cuales sufrió una herida de arma blanca en el abdomen.

La agresión ocurrió alrededor de las 23:05 horas en una vivienda ubicada sobre la privada Lázaro Cárdenas, en el cruce con la calle Revolución, donde fueron solicitados los servicios de emergencia y la presencia de elementos policiacos.

La agresión ocurrió en la colonia Barrera, donde varios sujetos irrumpieron en un domicilio.

De acuerdo con la información recabada, Félix Abel Cifuentes Cruz, de 34 años, se encontraba en el domicilio acompañado de un amigo cuando varios individuos ingresaron al lugar y comenzaron a golpearlos.

Durante el ataque, Félix recibió múltiples golpes y sufrió una lesión con arma blanca en el abdomen. La herida le provocó sangrado activo; además, quedó semiconsciente y presentó dificultad para respirar.

Sus acompañantes solicitaron auxilio. Paramédicos del Grupo de Rescate de Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al domicilio, donde estabilizaron al lesionado y le brindaron los primeros auxilios antes de trasladarlo a la clínica Amparo Pape de Benavides.

Félix Cifuentes, de 34 años, sufrió una herida en el abdomen y fue trasladado de emergencia.

El segundo hombre lesionado fue trasladado por sus propios medios a las instalaciones de la Cruz Roja, donde recibió atención médica por las heridas que presentaba.

Elementos de la policía municipal acudieron al sitio y tomaron conocimiento de la agresión. Los agentes recabaron información para establecer cómo ocurrieron los hechos y avanzar en la identificación de los responsables.

Las autoridades investigan el ataque y buscan identificar a los responsables.

Hasta el momento, las autoridades no habían establecido el motivo del ataque y mantenían abiertas las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.