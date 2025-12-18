Accidente en Monclova: El Mocho en estado crítico tras ser atropellado

MONCLOVA, COAH.- Un hombre en situación de calle, conocido entre vecinos como "El Mocho", fue ingresado en estado crítico a la sala de urgencias del Hospital General Amparo Pape de Benavides durante la madrugada de este jueves, luego de ser atropellado en uno de los cruces más transitados del bulevar Harold R. Pape, lo que provocó la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales.

El ingreso se registró alrededor de la 01:15 horas, cuando paramédicos de Cruz Roja Mexicana trasladaron de emergencia al indigente, quien aparenta una edad de entre 16 y 20 años, aunque hasta el momento permanece en calidad de desconocido, debido a que no portaba documentación alguna.

De acuerdo con los primeros reportes, el peatón intentó cruzar el bulevar Harold R. Pape a la altura de la calle Matamoros, sin percatarse del flujo vehicular.

En ese instante, una motocicleta que circulaba con dirección al norte lo embistió de manera violenta, lanzándolo varios metros sobre el pavimento.

La unidad involucrada fue una motocicleta Vento Tornado color negro con rojo, perteneciente a un negocio de comida rápida denominado Gyros, la cual era conducida por Antonio Rodríguez Ramírez, quien presuntamente no logró frenar a tiempo al encontrarse de frente con el peatón.

El impacto provocó que "El Mocho" sufriera lesiones de consideración, principalmente un severo traumatismo craneoencefálico, situación que obligó a su traslado inmediato al nosocomio, donde quedó internado bajo estricta vigilancia médica.

Por su parte, el motociclista también presentó lesiones, registrando una herida en el antebrazo derecho, por lo que fue atendido en el lugar por socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas, sin ameritar traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes y autoridades municipales acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, asegurando la motocicleta y procediendo con la detención del conductor, quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente mientras se realizan las investigaciones para deslindar responsabilidades. Mientras tanto, el estado de salud del lesionado se reporta como delicado y ningún familiar se ha presentado al nosocomio.