Con camión de pasajeros le pega a automóvil

FRONTERA, COAH.- La falta de precaución por parte del operador de un camión de pasajeros dejó como saldo cuantiosos daños materiales la mañana de este lunes, luego que la pesada unidad impactara por detrás el costado trasero de un automóvil que se incorporaba a la calle Victoriano Cepeda, en la colonia La Sierrita.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:25 horas, cuando Rocío Macías Barrientos, de 37 años y vecina de la colonia 10 de Mayo en Frontera, circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo guinda procedente de la carretera federal número 30.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Mientras realizaba la maniobra para integrarse a la vialidad, fue sorprendida por un camión Freightliner blanco, operado por Herminio Ortiz, de 43 años, quien no extremó precauciones y terminó golpeando la parte trasera lateral del vehículo compacto.

El impacto provocó daños considerables en el Aveo, mientras que el camión presentó afectaciones mínimas. A pesar de lo aparatoso del choque, la conductora resultó ilesa y no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente, confirmando la responsabilidad del operador del camión por no guardar la distancia adecuada ni disminuir la velocidad ante la maniobra del automóvil.

Tras concluir las diligencias, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños.