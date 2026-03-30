Taxista provoca carambola al ignorar alto en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una familia que circulaba tranquilamente por las calles de la colonia Cañada terminó viviendo momentos de angustia la tarde de ayer, luego de que un taxista se volara un alto y ocasionara una carambola que involucró tres vehículos.

El percance ocurrió en el cruce de Gregorio López I. Fuentes y José R. Romero, donde el conductor de un Nissan March habilitado como taxi ignoró el señalamiento y se atravesó al paso de un Chevrolet Malibu rojo en el que viajaba la familia afectada.

Tras el fuerte impacto, el Malibu salió proyectado contra un tercer vehículo: un Chevrolet Cavalier rojo que estaba estacionado, aumentando los daños materiales y el susto entre los vecinos, quienes salieron alarmados al escuchar el estruendo.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a una persona que sufrió una fuerte crisis nerviosa, aunque no fue necesario su traslado a un hospital. No se reportaron heridos de consideración.

Agentes de Control de Accidentes tomaron conocimiento, recabaron evidencias y realizaron el peritaje preliminar, en el cual se establece que la familia contaba con vía libre al momento del choque, por lo que la responsabilidad recaería en el taxista que no respetó la señal de alto.

Las unidades fueron retiradas con apoyo de una grúa, mientras la autoridad continúa las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.