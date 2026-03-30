Dos jóvenes sufren accidente en Monclova: Ford Escape volcada

MONCLOVA, COAH.—La madrugada de ayer, dos jóvenes vivieron para contarlo luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Brisas del Valle, donde la camioneta en la que viajaban terminó volcada sobre el camellón central.

Según los primeros reportes, ambos regresaban a su domicilio a bordo de una Ford Escape color blanco, desplazándose presuntamente a exceso de velocidad sobre la avenida Brisas del Valle. Fue al llegar al cruce con la calle Uruapan, rumbo a la avenida El Roble, cuando el conductor perdió el control del volante.

Fuera de control, la camioneta se proyectó con fuerza contra una Jeep azul que estaba estacionada en la zona. El impacto fue tan severo que la Ford Escape acabó volcada en pleno camellón, atravesada en la vialidad y generando alarma entre los vecinos que fueron despertados por el estruendo.

Acciones de la autoridad

Paramédicos del GRUM y de la Cruz Roja Mexicana acudieron para revisar a los dos jóvenes, quienes, pese a lo espectacular del accidente, solo sufrieron golpes y contusiones leves que no ameritaron traslado hospitalario.

Elementos de Control de Accidentes realizaron las diligencias y confirmaron que el exceso de velocidad fue determinante, además de que el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol, situación que derivó en la pérdida total del control y la posterior volcadura.

Detalles confirmados

Las unidades involucradas fueron enviadas al corralón mientras se llevan a cabo los trámites correspondientes. Las autoridades reiteraron el llamado a evitar conducir bajo los influjos del alcohol, especialmente en zonas habitacionales donde un descuido puede terminar en tragedia.