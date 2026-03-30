Por invadirle carril tumba a motociclista

FRONTERA, COAH.— Un motociclista terminó lesionado la tarde de este lunes después que la conductora de una camioneta presuntamente le quitó el derecho de vía cuando circulaban por la carretera federal número 30, a la altura del cruce con la calle José Vasconcelos en la colonia La Sierrita, provocando un aparatoso accidente que movilizó a corporaciones de emergencia.

El percance ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando Ángel Gustavo Caballero, de 22 años, vecino de la calle Francisco Saravia en la colonia Aviación, transitaba en su motocicleta Itálica tipo cross, color negro con amarillo. Según señalaron testigos, una camioneta Ford F-150 blanca irrumpió en su trayectoria, impactando al joven y derribándolo de su unidad.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Al ver al motociclista tendido sobre el pavimento, automovilistas testigos solicitaron apoyo al 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja acudieron rápidamente y brindaron atención prehospitalaria a Ángel Gustavo, quien afortunadamente no presentó lesiones que ameritaran su traslado a un hospital, aunque sí varios golpes producto del impacto.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron para tomar conocimiento y aseguraron a la conductora involucrada, identificada como Francisca Casas Vázquez, de 55 años, vecina de la colonia Occidental. Tras el peritaje, fue señalada como presunta responsable por haber invadido el carril del motociclista.

Una vez concluidas las diligencias en el sitio, las autoridades ordenaron que ambas partes fueran trasladadas a la Comandancia Municipal, donde se buscaría llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados en este choque que generó tensión y tráfico lento en la zona.