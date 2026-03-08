Lesionados en Monclova tras accidente

MONCLOVA, COAH. — La imprudencia de un conductor con capacidades diferentes al intentar tomar un retorno en un punto prohibido del bulevar Ejército Mexicano provocó un fuerte accidente la mañana de este sábado, dejando como saldo a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

El percance ocurrió poco después de las 10:00 horas, cuando Rogelio Álvarez, de 67 años, conducía una camioneta Chrysler Town & Country color gris con dirección al poniente por los carriles derechos del par vial.

De acuerdo con el peritaje preliminar, al llegar al cruce con la calle Deportivo Infantil, el conductor intentó incorporarse a un estrecho retorno, maniobra que realizó sin extremar precauciones y abriéndose demasiado, lo que provocó que cerrara el paso a un taxi que circulaba por la misma vía.

Se trataba de un Nissan V-Drive blanco del servicio público, conducido por Javier Baltazar, de 66 años, quien no alcanzó a frenar y terminó impactándose contra el costado izquierdo de la camioneta.

Tras el fuerte impacto, el trabajador del volante y su pasajera, Dulce Chacón, de 46 años, resultaron lesionados.

La mujer sufrió golpes en la cabeza y el rostro, mientras que el taxista presentó diversas contusiones. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron rápidamente al sitio para brindar atención prehospitalaria a los afectados, quienes posteriormente fueron trasladados a un hospital para una valoración médica más completa.

El presunto responsable, quien utiliza silla de ruedas, fue asegurado por las autoridades municipales y trasladado —junto con su silla— a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde se determinará su situación legal.

Por su parte, elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente para establecer las responsabilidades.

Debido a los vehículos dañados que quedaron obstruyendo la vialidad, una grúa fue solicitada para retirarlos, mientras agentes de tránsito abanderaban el área para evitar otro percance, el cual fue inevitable.

El accidente provocó serio congestionamiento vehicular en uno de los tramos más transitados del bulevar Ejército Mexicano, hasta que la circulación fue restablecida minutos después.