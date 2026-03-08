Violento ataque a hermanos en colonia Hipódromo de Monclova

MONCLOVA, COAH.— La madrugada de ayer se registró un violento ataque en la colonia Hipódromo, donde dos hermanos menores de edad fueron brutalmente golpeados por un grupo de presuntos pandilleros cuando se dirigían a su domicilio.

Los afectados fueron identificados como César Adrián 'N', de 17 años, y su hermano Jorge Alejandro 'N', de 16, quienes caminaban por calles del sector oriente con rumbo a su casa ubicada sobre la calle Castaños.

De acuerdo con la información recabada, cuando se encontraban a escasos metros de su vivienda fueron interceptados por varios sujetos que presuntamente pertenecen a una pandilla que opera en esa zona.

Los agresores rodearon a los adolescentes y comenzaron a golpearlos con puñetazos y patadas, dejándolos tendidos sobre la carpeta asfáltica tras la violenta agresión.

Luego de consumar el ataque, los responsables se dieron a la fuga entre las calles del sector antes de que arribaran las autoridades, perdiéndose en la oscuridad de la madrugada.

Vecinos que escucharon el alboroto salieron a ver lo ocurrido y de inmediato solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a los hermanos en el mismo lugar donde quedaron tirados, a escasos pasos de su vivienda.

Tras la valoración médica, se determinó que ambos presentaban diversos golpes en distintas partes del cuerpo, aunque por fortuna ninguno tenía lesiones que pusieran en riesgo su vida en ese momento.

Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron recorridos por el sector para tratar de ubicar a los agresores; sin embargo, hasta el cierre del reporte no se habían reportado personas detenidas por este ataque ocurrido en la colonia Hipódromo.