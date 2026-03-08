Conductor ebrio choca contra puente en Frontera

FRONTERA, COAH.— Un conductor en aparente estado de ebriedad protagonizó un aparatoso accidente vial durante la madrugada de ayer en la colonia Occidental, luego de perder el control de su automóvil y estrellarse contra la estructura del nuevo puente a desnivel.

El percance ocurrió cuando el hombre circulaba a bordo de un Chevrolet Aveo color gris sobre el nuevo par vial de la calle Emiliano Carranza, y al aproximarse al puente desnivel ubicado en el cruce con la calle Oaxaca, presuntamente conducía a exceso de velocidad.

Debido a ello, el automovilista perdió el control del volante y terminó impactándose contra la parte superior de la estructura del puente, provocando que la unidad quedara detenida en medio de la vialidad, generando alarma entre conductores que transitaban por la zona.

Tras el reporte al Sistema Estatal de Emergencias, paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria al conductor.

Luego de valorarlo, los socorristas determinaron que el hombre solo presentaba golpes leves que no ponían en riesgo su vida, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes también arribaron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar el peritaje correspondiente.

Durante las diligencias, los oficiales detectaron que el conductor presentaba signos de encontrarse bajo los efectos del alcohol, por lo que fue asegurado por las autoridades.

Posteriormente, una grúa retiró el vehículo dañado para liberar la vialidad y evitar riesgos para otros automovilistas que circulaban por el sector.

El accidente dejó daños materiales y movilizó a los cuerpos de emergencia durante la madrugada en este punto del municipio de Frontera.