Monclova: caos vial tras choque entre taxi y camioneta familiar

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte caos vial se registró la mañana de este sábado sobre el bulevar Ejército Mexicano derivado de un choque entre un taxi y una camioneta, lo que provocó que un repartidor de agua se estampó en la parte trasera de una camioneta familiar al no extremar precauciones.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance principal se originó cuando un hombre con capacidades diferentes realizó una maniobra prohibida con su vehículo, lo que provocó que un taxi se impactara contra su camioneta. El choque dejó considerables daños materiales y a una mujer lesionada, además de que ambas unidades quedaron atravesadas en medio de los carriles, generando un severo congestionamiento vehicular.

Mientras elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaban conocimiento de ese hecho, metros más atrás se registró otro percance relacionado con la falta de precaución de un conductor.

En este segundo accidente participó una camioneta pick-up Nissan de color gris utilizada para el reparto de garrafones de agua, cuyo conductor fue identificado como Héctor Montoya. Según se informó, el repartidor no guardó la debida distancia ni extremó precauciones al circular por el bulevar, por lo que terminó impactándose en la parte posterior de una camioneta Honda Odyssey color gris, conducida por Juan Farías.

Tras el impacto, el conductor afectado solicitó la intervención de las autoridades, quienes ya se encontraban en la zona atendiendo el primer accidente, por lo que rápidamente se trasladaron unos metros para tomar conocimiento del nuevo percance.

Ambos hechos provocaron largas filas de vehículos y un importante congestionamiento vial en uno de los principales accesos de la ciudad, obligando a los automovilistas a circular con extrema precaución mientras los oficiales realizaban las diligencias correspondientes.

Finalmente, los conductores involucrados fueron trasladados a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados en ambos incidentes.