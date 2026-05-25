Padre e hijo terminaron Heridos en brutal choque

El exceso de velocidad y la imprudencia al volante provocaron un fuerte accidente vial registrado en la colonia Emiliano Zapata, donde un hombre, su hijo de siete años y un adolescente conductor terminaron lesionados durante la madrugada de ayer.

La madrugada de ayer quedó marcada por el estruendo de un brutal accidente vial registrado en el cruce de las calles 20 y 5 de la colonia Emiliano Zapata, donde tres personas resultaron lesionadas tras una aparatosa colisión entre una motocicleta y un automóvil compacto.

El accidente ocurrió en la madrugada en el cruce de las calles 20 y 5.

De acuerdo con los primeros reportes, Sergio Valentín Torres, de 38 años, circulaba a bordo de una motocicleta Itálica RT200 modelo 2023 en color negro, acompañado de su hijo Edgar, de apenas siete años de edad. Ambos avanzaban presuntamente a exceso de velocidad y sin las debidas medidas de precaución.

Testigos señalaron que el conductor de la motocicleta no respetó el alto obligatorio al llegar al cruce, invadiendo la circulación y siendo impactado violentamente por un automóvil Chevrolet Aveo blanco modelo 2019, el cual era conducido por un adolescente identificado como Julio, de 16 años.

Testigos reportaron que la motocicleta no respetó el alto y fue impactada.

Tras el encontronazo, los cuerpos de los tripulantes de la motocicleta salieron proyectados sobre el pavimento, mientras que el automóvil terminó con severos daños en la parte frontal. Vecinos del sector alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, quienes arribaron minutos después para brindar atención médica a los involucrados.

Paramédicos trasladaron a los lesionados a un hospital de la localidad, mientras elementos de Tránsito Municipal realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Los heridos fueron trasladados a un hospital mientras se realizaba el peritaje.

El accidente provocó intensa movilización policiaca y congestionamiento vehicular durante varios minutos en el sector.