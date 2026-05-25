Viralizan video de presunto intento de fuga tras accidente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - A través de redes sociales comenzó a circular un video relacionado con un accidente automovilístico registrado en el bulevar Heroico Colegio Militar, donde un conductor fue señalado de intentar huir tras el choque.

Según los reportes, la familia involucrada en el percance decidió permanecer dentro de su automóvil para impedir que el presunto responsable escapara del lugar mientras arribaban las autoridades.

Testigos del accidente

Testigos señalaron que el conductor, identificado como originario de Ciudad Acuña, trató de retirarse después del accidente, lo que provocó que varias personas intervinieran para evitar su salida.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso y éste quedó a disposición de la instancia competente, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.