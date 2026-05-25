Cae operativo en Colonias Conflictivas

MONCLOVA COAH.- La madrugada de ayer, un fuerte despliegue de seguridad irrumpió en el sector oriente de Monclova, donde corporaciones de los tres niveles realizaron recorridos preventivos en colonias catalogadas como focos de conflicto y constante incidencia delictiva.

El operativo se llevó a cabo en la madrugada en colonias conflictivas de Monclova.

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Municipal, en coordinación con efectivos de la Policía del Estado y personal del Ejército Mexicano, quienes reforzaron la presencia de vigilancia en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de inhibir conductas delictivas y mantener el control en zonas consideradas de riesgo.

Las unidades recorrieron calles de las colonias El Campanario, Las Misiones, Tierra y Libertad, Emiliano Zapata, 21 de Marzo e Hipódromo Guerrero, donde las autoridades realizaron inspecciones preventivas y patrullajes estratégicos durante varias horas de la madrugada.

Las autoridades realizaron patrullajes en El Campanario y otras colonias de riesgo.

La movilización policiaca y militar generó expectación entre habitantes de dichos sectores, debido al número de unidades y elementos desplegados en el operativo, el cual se mantuvo activo hasta las primeras horas del día.

De acuerdo con información oficial, el saldo preliminar fue de al menos 11 personas detenidas por diversas faltas administrativas, mismas que fueron trasladadas ante la autoridad correspondiente para responder por las infracciones cometidas.

Las acciones de seguridad buscan inhibir conductas delictivas en la región.

Las corporaciones participantes señalaron que este tipo de acciones continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos sectores de Monclova, principalmente en zonas identificadas con problemáticas relacionadas con alteraciones al orden y conductas antisociales.