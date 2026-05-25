Explosión en bodega de pirotecnia sacude Tultepec durante la madrugada

Una intensa explosión registrada alrededor de las 3:00 de la madrugada provocó alarma entre habitantes de Tultepec, Estado de México, luego de que una bodega con material pirotécnico estallara en las inmediaciones del mercado de San Pablito, reconocido como uno de los principales puntos de venta de fuegos artificiales del país.

El fuerte estruendo despertó a vecinos de la zona, quienes de inmediato alertaron a los cuerpos de emergencia. Tras el incidente, autoridades activaron protocolos de atención médica en distintas unidades hospitalarias, entre ellas el Hospital General de Zona número 98 y el hospital Magdalena de las Salinas, mientras ambulancias, bomberos y rescatistas acudían al lugar.

Acciones de la autoridad

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México informó que el siniestro ocurrió en la colonia San Pablito. En coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, se llevaron a cabo labores de control, extinción y enfriamiento para evitar nuevos riesgos en el área.

De acuerdo con el reporte oficial, hasta el momento no se han registrado personas lesionadas, fallecidas ni evacuadas a causa de la explosión.

Detalles confirmados

En las tareas de atención participaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tultepec, Tultitlán y Melchor Ocampo, además de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal, Cruz Roja, el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI) y grupos de rescate voluntarios.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del estallido y evaluar los daños ocasionados por la explosión.