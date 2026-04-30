Y 'riega' tarimas 'Acuesta' tráiler en medio de la 57

MONCLOVA, COAH.— Una madrugada de tensión se vivió en la carretera federal 57, luego que un tráiler cargado con tarimas terminara volcado, desatando una fuerte movilización de cuerpos de rescate y obligando al cierre total de los carriles de circulación de sur a norte.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente se registró a la altura de Estancias de Santa Ana, cuando la pesada unidad, conducida por Rubén Vera, perdió el control al tomar una curva en el entronque con el bulevar Harold R. Pape. En cuestión de segundos, el enorme vehículo terminó recostado sobre la carpeta asfáltica, convirtiéndose en un obstáculo de gran tamaño que paralizó el tránsito.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el propio operador, había salido de Ciudad Acuña con destino a Monterrey, donde entregaría la carga. Sin embargo, una mala maniobra al volante bastó para que el trayecto terminara de forma abrupta en medio de la oscuridad. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron rápidamente al lugar y brindaron atención al conductor, quien milagrosamente no presentó lesiones de gravedad, a pesar de lo aparatoso del percance.

Detalles confirmados

Elementos de Protección Civil y Bomberos Monclova también se sumaron a las labores, asegurando la zona para evitar riesgos mayores. Por su parte, oficiales del Departamento de Control de Accidentes y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y coordinaron las maniobras para retirar la unidad siniestrada, lo que tomó varias horas debido al tamaño del tráiler y la carga que transportaba. El incidente dejó únicamente daños materiales, pero evidenció una vez más los peligros de la carretera, donde un descuido puede transformar un viaje rutinario en una escena de caos.