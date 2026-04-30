Siguen jugando con el 911 falso 'picado' moviliza a las autoridades

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró durante la noche en pleno Centro, luego que se reportó a un hombre gravemente herido por arma blanca; sin embargo, todo terminó en una búsqueda sin resultados, dejando más dudas que certezas.

El reporte fue recibido minutos antes de las 23:00 horas, señalando que una persona había llegado a un domicilio con una lesión en el abdomen que requería atención urgente. La llamada encendió las alertas y provocó el despliegue inmediato de elementos de la Policía Preventiva sobre la calle Lázaro Cárdenas, en su cruce con la calle Nueva.

A su llegada, los oficiales aseguraron el área y comenzaron a recabar información entre vecinos, quienes confirmaron haber escuchado el movimiento inusual, pero sin poder precisar qué había ocurrido realmente.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja arribaron al sitio listos para atender la emergencia. No obstante, tras revisar el domicilio señalado y sus alrededores, no encontraron a ninguna persona lesionada, lo que generó desconcierto tanto en autoridades como en habitantes del sector.

Lejos de retirarse de inmediato, los elementos implementaron un operativo de búsqueda en calles aledañas, recorriendo la zona en un intento por ubicar al supuesto herido, ante el temor de que pudiera encontrarse malherido en algún punto cercano.

Pese a los esfuerzos, no hubo rastro alguno de la víctima, por lo que el reporte fue considerado como no confirmado, aunque no descartado del todo debido a la naturaleza violenta que se había señalado inicialmente.

Finalmente, las autoridades mantuvieron vigilancia preventiva en el área durante varias horas, mientras exhortaban a la ciudadanía a hacer uso responsable de los números de emergencia, ya que este tipo de movilizaciones puede desviar recursos clave en situaciones reales.