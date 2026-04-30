Detienen a uno caen con droga en doble cateo

MONCLOVA, COAH.– Un fuerte despliegue de autoridades de los tres niveles de gobierno sacudió la ciudad durante la madrugada, luego que se ejecutaron dos cateos en distintos puntos, dejando como saldo un detenido, droga asegurada y viviendas bajo resguardo oficial.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con corporaciones estatales, municipales y federales, tras la autorización de un Juez de primera instancia en materia penal.

Detalles de los cateos

El primer cateo se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, esquina con Capitán Pablo González, en la colonia Veteranos de la Revolución, donde los agentes localizaron diversas dosis de sustancias ilícitas.

En el lugar fueron aseguradas bolsas plásticas con material granulado con características similares al cristal, así como paquetes con hierba seca y verde, presuntamente marihuana. Parte del enervante fue encontrado en la parte posterior del inmueble, oculto dentro de una habitación y en un mueble de madera.

Horas más tarde, las autoridades se trasladaron a un segundo punto, en la calle Nogal número 827 de la colonia Fovissste, donde lograron la detención de Alonso N., de 27 años de edad.

Durante la revisión del domicilio, las autoridades encontraron tres piedras blancas con características propias del cristal, además de ocho paquetes sellados al vacío con hierba similar a la marihuana y 19 bolsas tipo ziplock con polvo blanco, presuntamente cocaína.

Asimismo, al detenido le fueron aseguradas dos básculas grameras y varias bolsas transparentes, lo que hace presumir que la droga estaba lista para su distribución.

Consecuencias del operativo

Ambos inmuebles quedaron asegurados por las autoridades, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente.