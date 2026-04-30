Se distrae con el 'cel' y tumba a repartidor

MONCLOVA, COAH.— Lo que debía ser una entrega más terminó en un susto y en comida fría, luego que un repartidor de la plataforma Rappi fue embestido por la conductora de una camioneta que, presuntamente, se distrajo al volante mientras pretendía frenar ante la luz roja de un semáforo del bulevar Harold R. Pape.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente se registró cuando Ricardo Sánchez, repartidor de comida, se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo para cruzar el bulevar Pape, tras incorporarse desde la avenida Las Granjas. En ese momento, la conductora de una camioneta Suzuki Vitara color blanco, identificada como Elvira Riojas, no detuvo su marcha a tiempo.

De acuerdo con la versión del afectado, la mujer habría perdido la atención en el camino y, en lugar de frenar, aceleró su unidad, impactando directamente la motocicleta del repartidor. El golpe provocó que Ricardo saliera proyectado contra el pavimento, ante la mirada de automovilistas y peatones.

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Acciones de la autoridad

Tras el impacto, la conductora detuvo su marcha metros adelante, mientras testigos solicitaban el apoyo de las autoridades. A pesar del golpe, el motociclista no presentó lesiones de gravedad, aunque sí múltiples golpes y el evidente enojo por el accidente que arruinó su jornada laboral... y el pedido que ya no llegó caliente a su destino.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente, el cual apunta a la falta de precaución y la distracción al volante como las causas principales.

Reacción del afectado

Posteriormente, ambas partes fueron trasladadas a la Comandancia Municipal, donde buscarían llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. El afectado aprovechó para lanzar un llamado a la ciudadanía, exhortando a evitar el uso del celular u otras distracciones mientras se conduce, ya que, como en su caso, un segundo de descuido puede terminar en accidente.