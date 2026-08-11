Salen por la cena pero chocan con camioneta

MONCLOVA, Coah.– Lo que estaba planeado como una noche de cena y series terminó en un accidente para una pareja de novios, luego de que la motocicleta en la que viajaban se impactara contra una camioneta sobre la avenida Cuauhtémoc.

El percance ocurrió frente a la Unidad Deportiva, cuando Yaret Alberto circulaba hacia el norte a bordo de una motocicleta Italika azul, acompañado por su novia, Leticia Rocha.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la pareja había salido a comprar hot dogs y frituras para posteriormente regresar a casa y pasar la noche viendo una serie.

Sin embargo, antes de llegar al cruce con la calle Cuarta, el motociclista perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra la parte posterior de una camioneta Mazda.

El vehículo era conducido por Jesús Martín, quien se encontraba momentáneamente detenido mientras esperaba realizar una maniobra para ingresar al estacionamiento de la Unidad Deportiva.

El impacto provocó que Yaret y Leticia terminaran con algunos golpes, por lo que testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y valoraron a ambos jóvenes. Tras la revisión, determinaron que sus lesiones no requerían traslado hospitalario, por lo que permanecieron en el sitio.

Elementos de Control de Accidentes también acudieron para tomar conocimiento y elaborar el peritaje correspondiente.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la responsabilidad del accidente habría recaído en el motociclista, debido a la falta de precaución al circular y no lograr detenerse a tiempo.

La salida por la cena terminó así con la pareja accidentada, mientras sus planes de regresar a casa para disfrutar la noche quedaron suspendidos.