Destroza su byd al chocar con camellón

MONCLOVA, COAH.– Un automóvil eléctrico BYD de modelo reciente terminó severamente dañado luego de que su conductor perdiera el control y se estrellara contra el camellón central de la avenida Acereros, frente al estadio Kikapú Lucky Eagle.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El accidente ocurrió minutos antes de las 16:00 horas de este martes, a la altura del cruce con la calle Rubén Jaramillo, cuando Humberto Puente circulaba de norte a sur a bordo del vehículo de color negro.

De acuerdo con la versión proporcionada por el conductor a los peritos, perdió el control después de intentar esquivar a otro automóvil que presuntamente se atravesó en su trayectoria.

Sin embargo, las huellas de frenado encontradas sobre el pavimento fueron tomadas en cuenta durante las diligencias, debido a que evidenciaban la velocidad con la que circulaba el BYD antes del impacto.

Acciones de la autoridad

Tras perder el control, el vehículo salió de su trayectoria y terminó golpeando el camellón central, para posteriormente quedar varado en los carriles de circulación en sentido contrario, de sur a norte.

El automóvil sufrió daños severos en distintas partes de la carrocería, mientras que Humberto resultó ileso.

Paramédicos de Cruz Ámbar acudieron al lugar para valorar al conductor y confirmaron que no requería traslado hospitalario.

Elementos de Tránsito y del Departamento de Control de Accidentes también se movilizaron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación.

Debido a la posición en que quedó el vehículo, las autoridades mantuvieron parcialmente cerrado uno de los carriles de la avenida Acereros mientras se desarrollaban las diligencias.

Finalmente, se solicitó una grúa para retirar el BYD y trasladarlo a un corralón, con lo que se liberó la vialidad.