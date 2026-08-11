Hombre bajo efectos del alcohol causa alarma en Monclova: operativo de seguridad

MONCLOVA, COAH.– Una movilización de seguridad se registró durante la madrugada de ayer en la colonia 21 de Marzo, luego de que vecinos reportaran a un hombre que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol, alterando el orden y amenazando a residentes.

El llamado de auxilio llevó a elementos de seguridad hasta el cruce de las calles 42 y 3, cerca del cuartel del GRC, donde se alertó sobre la presencia de un hombre de aproximadamente 55 años.

Según el reporte recibido por las autoridades, el individuo habría amenazado a varios vecinos y asegurado que portaba un arma. Incluso, el denunciante afirmó haberlo visto mostrar lo que aparentemente era una pistola. Sin embargo, debido a las condiciones de poca visibilidad, el testigo no pudo confirmar si realmente se trataba de un arma de fuego.

El sospechoso fue descrito como un hombre de aproximadamente 55 años, quien al momento de los hechos vestía únicamente un short y no llevaba camiseta.

Ante el riesgo señalado por los vecinos, elementos de las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el sector y recorrieron calles de la colonia y zonas cercanas con la intención de localizarlo.

Pese a la búsqueda realizada durante la madrugada, los agentes no lograron ubicar al individuo señalado en el reporte. La situación generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes permanecieron atentos ante la posibilidad de que el hombre regresara al lugar.

Las autoridades mantuvieron vigilancia en la zona y recomendaron a los vecinos reportar de inmediato cualquier situación sospechosa o la presencia nuevamente del individuo.